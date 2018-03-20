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Canınız sağ olsun kızlar: 5-1

IFS Liseler arası kızlar Dünya Futsal Şampiyonası’nda Brezilya ile oynayan Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, ilk yarısını 2-1 yenik kapadığı final maçını Dünya devi karşısında 5-1 yenik bitirerek, dünya ikincisi oldu.

IFS Liseler arası kızlar Dünya Futsal Şampiyonası’nda bugün Brezilya ile oynayan Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, ilk yarısını 2-1 yenik kapadığı final maçını Dünya devi karşısında 5-1 yenik bitirerek, dünya ikincisi oldu. Bu başarı bile ülkede ses getirdi. Takımımıza tebrik yağdı.

Bugün 17:38 TSİ - Spor

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