Canınız sağ olsun kızlar: 5-1

IFS Liseler arası kızlar Dünya Futsal Şampiyonası’nda bugün Brezilya ile oynayan Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, ilk yarısını 2-1 yenik kapadığı final maçını Dünya devi karşısında 5-1 yenik bitirerek, dünya ikincisi oldu. Bu başarı bile ülkede ses getirdi. Takımımıza tebrik yağdı.