Konak Hastanesi, Kartepe'ye geliyor

Kartepe halkının en büyük isteği olan hastane projesi sonunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Kartepe Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez'in 'Kartepe'ye bir hastane geliyor' diyerek müjde verdiği hastanenin Konak Hastanesi olduğu öğrenildi. Sapanca Yolu üzerinde Kartepeli iş adamı Osman Birsoy'un sahibi olduğu Birsoy İşhanı'na yerleşecek olan Konak Hastanesi burada bir hastane yapıyor. Konak Hastanesi yetkilileri ile Kartepeli İşadamı Osman Birsoy arasında geçen görüşmeler bugün tamamlandı. Yalnızca imzalara kalan anlaşmanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.