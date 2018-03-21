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Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı

Körfez'de, kuyumcuya gelerek bilezik bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun bileziğin sahte olduğunu anlaması sonucu yakalandı.

Saat 17.30 sıralarında, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde yer alan bir kuyumcuya gelen 2 kişi altın olduğunu belirttikleri bileziği bozdurmak istedi. Kuyumcu Güngör Gümüş, 18 gram gelen bileziğin sahte olduğunu anlayarak, polise haber verdi. Bu sırada kuyumcu kadını yakalarken, yanında bulunan kişi ise kaçtı. Polis, kuyumcuya gelerek adı açıklanmayan kadını gözaltına alırken, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bugün 08:58 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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