Olay saat 16.00 sıralarında,Mustafapaşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi 751 Sokak'ta meydana geldi. S.C., sokakta T.Ö. ile tartışmaya başladı. Çantasından tabanca çıkaran kadın, ardından art arda tetiği çekti.Önce göğsünden, kaçmak isterken de sırtından vurulan T.Ö., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. T.Ö., 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, olay yerinden kaçan S.C.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. S.C., T.Ö.'nün uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adamı sokak ortasında vurdu!
Gebze'de, S.C. isimli kadın, kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü T.Ö.'ye (53) sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve sırtından vurulup yaralanan T.Ö., hastanede tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz