Akar: Şeker fabrikalarının satılması kentlere ihanettir

Mecliste sık sık gündeme gelen şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin söz alan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yapılacak olan özelleştirmelerin fabrikaların bulunduğu kentlere ihanet olacağını söyledi.

NASIL ZARAR ETTİRİLİYOR

AKP İktidarının özelleştirmelere ilişkin zarar ediyor söylemlerine cevap veren Akar şunları söyledi: "Ben karşıyım; özelleştirilmesine, satılmasına karşıyım ama siz kentlerde sahip olduğunuz tek varlığı niçin satarlar, bu soruyu sormanız gerekiyor. Biraz evvel Sayın Elitaş rakamlar verdi, maliyetler verdi, özel sektör maliyetleri ile devlet sektörü arasındaki maliyetleri verdi. Ben size çok net rakamlar vereceğim, çok net rakamlar. Bakın, 25 tane şeker fabrikamızın 3'ü satıldı 21'i üretim yapıyor ve bu üretim yapan 21 fabrikanın net kârı 2016 yılında 91 milyon 122 bin lira. Rapor elimde. Bu bir Sayıştay raporu. Bütün bilançolar var burada. Bütün rakamlara bakabilirsiniz ki sizin de Komisyonda olan arkadaşlarınız bunu biliyor. Sonra 4 fabrikanın işletilmeme, çalıştırılmama maliyeti biniyor üzerine, bakım maliyeti biniyor, personel maliyeti biniyor ve 76 milyon lira zarar gösteriyorlar şeker fabrikaları için. Bunu gerekçe yapan bir Hükûmet..." dedi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜN 1 YILLIK ZARARI 25 FABRİKAYA BEDEL

25 fabrikasının zarar gerekçesini örneklerle açıklayan Akar, zarar ediyor denilen fabrikaların 76 milyonluk maliyetlerden kaynaklı zararlarına karşılık, Osmangazi Köprüsü'ne verilen garanti araç rakamları yüzünde 1 yıl da 1 milyar 486 Milyon zarar ettirildiğini söyledi. Akar, sadece 1 yıllık Osmangazi Köprüsü zararının şeker fabrikalarının 25 yılını kurtaracağını belirtti. Akar, AKP iktidarının 16 yılda 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptığına dikkat çekerek buna karşılık satabilecek bir yatırım, fabrika kurmadığını söyledi.