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Bugün 10:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:25 TSİ )

Su sıkıntımız yok!

Kocaeli'de yaşayanların içme suyunun büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı, mevsim koşullarına bağlı olarak doldu. Yapılan son ölçüme göre, 48 milyon 800 bin metreküple barajın su seviyesi, yüzde 95'e ulaştı.

Kocaelilileriniçme suyu ihtiyacınınbüyük bölümünün karşılandığı,51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nınsu kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte, maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı da 48 milyon 800 bin metreküp oldu. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra ilebağlı köylerin su ihtiyacının karşılandığıNamazgah Barajı'nda ise su seviyesi, 16 milyon 10 bin metreküp ile yüzde 71 oranına ulaştı.

Bugün 10:15 TSİ - Ekonomi

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