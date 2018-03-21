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Özel çocuklar Down Sendrom Farkındalık Günü’nde doyasıya eğlendiler

Kocaeli’de eğitim gören özel çocuklar, 21 Mart Down Sendrom Farkındalık Günü etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel çocukların 21 Mart Down Sendrom Farkındalık Günü unutulmadı. Düzenlenen etkinliklerle 21 Mart Down Sendrom Farkındalık Günü kutandı. Kutlama etkinliğine katılan özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesitiler. Düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar, çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Çocuklarının eğleniyor olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen aileleri ise Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teşekkür ettiler.

“Down sendromu bir hastalık değil, bir genetik bozukluktur”

Down sndromlu çocukların hasta bireyler olmadığını söyleyen Atlantis Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Rehberlik ve Psikolojik danışmanı Fahriye Ekim, “Down sendromu bir hastalık değil, bir genetik bozukluktur. Genetik bozukluk sonucunda insanın 21. Kromozomunda fazladan bir çift kromozomun bulunması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Her çocukta olduğu gibi down sendromlu çocuklar da farklı yetenek seviyelerine ve kişiliklere sahiplerdir. Biz bugün bu çocuklarımızın genetik farklılıklarına değil, tüm dünyaya örnek olmuş olan iyilik ve sevgilerini kutlamak için bir araya geldik. Bu yüzden 21 Mart’ın farkındayız ve onları çok seviyoruz” dedi.

“Çocuğumun sevgi bağı çok kuvvetli”

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına katılan Hediye Tayanç, “Çocuğumun sevgi bağı çok kuvvetli. Kucağıma aldığım zaman kafasını omuzuma koyuyor, sarılıyor. O zaman dünya benim oluyor sanki. 4 çocuk annesiyim ama hiçbiri Yusuf Hamza kadar beni sevmesi, sarılmadı sanki. Onlar da seviyor beni ama Yusuf Hamza’nın sevgisi bir başka” diye konuştu.

“Dünya bir tarafa, Ebubekir bir tarafa”

Down Sendromlu torunu Ebubekir’i çok sevdiğini söyleyen babaannesi Fatma Tırpancı, “BU Allah’tan gelmiş, diyecek bir şey yok. Allah’tan gelen başımızın üstünde. Dünya bir tarafa, Ebubekir bir tarafa. Çok seviyoruz, dünyalar kadar seviyoruz onu. Allah ona sağlık versin inşallah. Ben hep ona dua ediyorum. 6 tane torunum var ama Ebubekir’in sevgisi daha farklı Onun sevgisi bir başka oluyor” ifadelerini kullandı.

“Çok küçük şeylerden mutlu olan çocuklar”

Down Sendromlu kızı Beyza’yı çok sevdiğini söyleyen Anne Sevim Topal, “Beyza’nın annesi olmaktan dolu çok mutluyum. Beyza bizim 3 çocuğumuz. Dünya tatlısı. 10 tane çocuğumun olacağını, 10’unun da down sendromlu olabileceğini bilsem yine dünyaya getiririm. Çünkü sevgileri çok farklı. Çok farklı sevgileri var. Çok küçük şeylerden mutlu olan çocuklar. Sağlığı çok şükür yerinde. Eğer siz ona iyi bir şekilde yaklaşırsanız yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Diğer çocuklarımdan farklı görmüyorum ben Beyza’yı. Atlantis’e okula geliyoruz. Buradan da çok mutluyuz. Onlar sağlıklı olsun, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

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