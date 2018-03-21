Özdilek, gazileri ağırladı

Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve aileleri Özdilek Kocaeli AVM Safahat Lokantası’nda ağırlandı. Dernek Başkanı Yunus Coşkun ve üyelerin katılımlarıyla gerçekleşen programda, duygusal anlar yaşandı. Savaş zamanı dönemlerde yaşanan zorlukların konuşulduğu masada hem hüzün hem de gurur vardı. Her yıl gazileri ağırlayan Özdilek yöneticilerine teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Yunus Coşkun’a ve üyelere, yemek sonrasında hediyeleri Restoran Müdürü Ferit Bektaş tarafından takdim edildi. Gaziler, yemeğin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni konu alan fotoğraf sergisini gezdiler. Ayrıca Özdilek Kocaeli AVM, savaş zamanında kahraman Türk askerinin yaşadığı zor şartların fotoğraflandığı sergi ve buğday aşı çorbası dağıtımı ile misafirlerini savaş dönemlerine götürdü.