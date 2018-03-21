Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve aileleri Özdilek Kocaeli AVM Safahat Lokantası’nda ağırlandı. Dernek Başkanı Yunus Coşkun ve üyelerin katılımlarıyla gerçekleşen programda, duygusal anlar yaşandı. Savaş zamanı dönemlerde yaşanan zorlukların konuşulduğu masada hem hüzün hem de gurur vardı. Her yıl gazileri ağırlayan Özdilek yöneticilerine teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Yunus Coşkun’a ve üyelere, yemek sonrasında hediyeleri Restoran Müdürü Ferit Bektaş tarafından takdim edildi. Gaziler, yemeğin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni konu alan fotoğraf sergisini gezdiler. Ayrıca Özdilek Kocaeli AVM, savaş zamanında kahraman Türk askerinin yaşadığı zor şartların fotoğraflandığı sergi ve buğday aşı çorbası dağıtımı ile misafirlerini savaş dönemlerine götürdü.
Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Özdilek, gazileri ağırladı
Özdilek Kocaeli Alışveriş Merkezi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde gazileri misafir etti.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 10:40 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz