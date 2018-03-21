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Kardeşinin böbreği ile sağlığına kavuştu

39 yaşındaki Erhan Sami, kardeşi Mehmet Sami'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

39 yaşına Cumartesi günü giren Erhan Sami için hastanede doğum günü pastası kesildi.

ABİSİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

Doğduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle bir böbreği gelişmeyen Erhan Sami, tek böbrekle 39 yaşına geldi. Bir gece evinde fenalaşan Erhan Sami, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Böbreklerinde ağrı başlayan Sami'ye tahlil yapıldı. Yapılan tahliller sonucu tek böbreğinin iflas ettiğini öğrendi. Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuru yapan Sami, organ nakli için sıraya girdi. Bu süreçte diyaliz tedavisi başlayan Sami için mutlu haber kısa sürede geldi. 39 yaşındaki Erhan Sami'ye, kardeşi Mehmet Sami (30) böbreğini bağışladı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yapılan kan ve doku testinin ardından olumlu sonuç çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde ameliyat için hazırlık başladı. Uzman Dr. Bekir Voyvada ve Uzman Dr. Orhan Yücel tarafından 05 Mart Pazartesi günü 2 kardeşin böbrek nakli yapıldı. 7 saat süren ameliyatın ardından Erhan Sami ve Kardeşi Mehmet Sami yoğun bakıma alındı. Vücut değerleri kısa sürede normal seviyeye ulaşan kardeşler daha sonra Organ Nakil Merkezi'nde ki odaya alındı.

KARDEŞİM AĞABEYLİK YAPTI YENİDEN DOĞDUM

Kardeşinin verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Erhan Sami; "iki sene önce ufak tefek sorunlar başladı. Çocukluğumdan gelen yüksek ateşten dolayı bir böbreğim gelişim gösteremedi. Böbreklerimdeki enfeksiyonu ciddi bir şey olarak görmedim. Bir gece yüksek tansiyon ile hastaneye kaldırılınca böbreğimin iflas ettiğini öğrendim. Daha sonra organ nakli için başvuru yaptım. Bu süreçte kardeşim Mehmet, bana böbreğini bağışlamak istedi. Gerekli tahliller yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkınca kardeşim bana bir ağabeylik yaptı ve böbreğini bağışladı. Allah razı olsun, ben kardeşim sayesinde yeniden hayat buldum" dedi.

İNSANLAR ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİLGİSİZ

İnsanımız organ bağışı konusunda bilgisiz diyen Erhan Sami; "Kocaeli'de tek Organ Nakil Merkezi olan hastane Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi. Burda nakil olan her hastaya büyük önem veriliyor. İnsanların organ bağışı konusunda teşvik edilmeli. Giden gidiyor ama vefat eden her insanın bağışlayacağı organ başka bir hastaya umut oluyor. Şu dünyada bir can kurtarmak kadar önemli bir şey olurmu?" dedi.

11’NCİ BÖBREK NAKLİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Bekir Voyvoda; "Derince Eğitim Araştırma hastanesinde ki Organ Nakil merkezimizi yaklaşık 1,5 yıl önce kurduk. 28 Ocak itibariyle Böbrek Nakil operasyonlarımıza başladık. 2 Kardeşin nakili 11. ameliyatımız. Ameliyatımız pazartesi günü yapıldı. Nöfroloji tarafından yönlendirilen bir hasta. Hazırlıkları tamamladık, Doku ve Kan tahlilleri olumlu çıktı. Gerekli açıklamaların ardından operasyonu gerçekleştirdik. Şuanda 2 kardeşinde sağlık durumları iyi" açıklamasında bulundu.

ORGAN NAKLİ BEKLEYEN 150 HASTA VAR

Şuan Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi Organ Nakil Merkezinde 150 hastanın bağış beklediğine vurgu yapan Uzman Dr. Bekir Voyvoda; "Ülkemiz kadavra organ bağışı konusunda çok geride. Kadavradan organ nakli yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli bir konu. Hatta Diyanet'in de açıklamaları var ve organ bağışı ile ilgili olumlu yönde, bu hastalarımıza hayata, Sosyal yaşama adapte etmek için organ bağışına ihtiyacımız var. Organ bağışı ile bir can kurtarıyoruz. Bizim başımıza gelmedi, gelmeyecek anlamına gelmiyor" dedi.

Bugün 11:19 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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