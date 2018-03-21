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Ertuğrulgazi İlkokulu'nda Çanakkale şehitleri anıldı

İzmit Ertuğrulgazi İlkokulunda 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, Çanakkale ve Afrin şehitleri için Boşnaklar Camii İmamı Yunus Durmuş'un okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programı organize eden Ertuğrulgazi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Adem Ellialtıoğlu yaptığı konuşmada Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun ilelebet yaşayacağını ifade etti.

MEHMETÇİĞİN BİR ÖĞÜNÜ İKRAM EDİLDİ

Okul müdürü Ömer Faruk Öz 'İsimsiz Kahramanlar' sergisinin açılışında yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünde şehitleri anma programı düzenlerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözünden ilham aldıklarını ifade etti. Çok yoğun bir veli katılımının olduğu programda öğrencilerin Çanakkale Geçilmez isimli oratoryoyu seslendirmelerinin ardından öğrencilere ve velilere Çanakkale'deki mehmetçiğin bir öğün yemeği olan buğday çorbası, hoşaf ve bir dilim ekmek ikram edildi.

Bugün 11:27 TSİ - Eğitim

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