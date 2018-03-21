Kocaeli Ticaret Odası 3 Nisan’da yapılacak komite seçimleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Meslek komiteleri adaylarını belirledi. 9’uncu komite olan gıda grubunda da Bekirpaşa Üçyol’da bulunan Has Ekmem Fırını’nın sahibi Oktay Alkan adaylığını açıkladı. Kocaeli’de bulunan pek çok fırıncının şimdiden desteğini alan Alkan, bu grupta Fatih Gönen (Erfa Market) ve Abdurrahman Kaya (Günkay Gıda) ile birlikte esnafın oyuna talip olacak. Mevcut yönetimi destekleyen Oktay Alkan grubundan çıkacağına olan inancının tam olduğunu söylüyor.
Bugün 11:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Oktay Alkan 9’uncu komiteden aday
3 Nisan’da yapılacak olan KOTO seçimlerinde Oktay Alkan 9. Meslek komitesinden aday oldu. Üçyol da fırın işletmeciliği yapan Alkan, birçok fırıncının desteğini şimdiden almış durumda
Bugün 11:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz