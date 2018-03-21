Kocaeli Ticaret Odası 3 Nisan’da yapılacak komite seçimleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Meslek komiteleri adaylarını belirledi. 9’uncu komite olan gıda grubunda da Bekirpaşa Üçyol’da bulunan Has Ekmem Fırını’nın sahibi Oktay Alkan adaylığını açıkladı. Kocaeli’de bulunan pek çok fırıncının şimdiden desteğini alan Alkan, bu grupta Fatih Gönen (Erfa Market) ve Abdurrahman Kaya (Günkay Gıda) ile birlikte esnafın oyuna talip olacak. Mevcut yönetimi destekleyen Oktay Alkan grubundan çıkacağına olan inancının tam olduğunu söylüyor.