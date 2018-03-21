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Fatih Abonoz hayranları ile buluştu

Kocaelili genç sanatçı hafta hayranlarıyla buluştu. Üç albümü bulunan Abanoz Küffe Restorant Bar’da sahne aldı.

Lafora Otel Girişinde bulunan Küffe Restorant Bar’da önceki akşam müzik dünyasına bomba gibi giren ve sırasıyla Pul Koleksiyonu, Dram ve Hoşçakal Meleğim adlı 3 tane albümle isminden söz ettiren Gölcüklü sanatçı Fatih Abanoz, İzmitli sevenleri ile buluştu. 2 Saat boyunca en güzel şarkılarını hemşerileri karşısında söyleyen pop müzik sanatçısı gördüğü ilgiden de oldukça memnundu

Bugün 11:39 TSİ - Yaşam

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