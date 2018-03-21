Fatih Abonoz hayranları ile buluştu

Lafora Otel Girişinde bulunan Küffe Restorant Bar’da önceki akşam müzik dünyasına bomba gibi giren ve sırasıyla Pul Koleksiyonu, Dram ve Hoşçakal Meleğim adlı 3 tane albümle isminden söz ettiren Gölcüklü sanatçı Fatih Abanoz, İzmitli sevenleri ile buluştu. 2 Saat boyunca en güzel şarkılarını hemşerileri karşısında söyleyen pop müzik sanatçısı gördüğü ilgiden de oldukça memnundu