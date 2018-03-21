Lafora Otel Girişinde bulunan Küffe Restorant Bar’da önceki akşam müzik dünyasına bomba gibi giren ve sırasıyla Pul Koleksiyonu, Dram ve Hoşçakal Meleğim adlı 3 tane albümle isminden söz ettiren Gölcüklü sanatçı Fatih Abanoz, İzmitli sevenleri ile buluştu. 2 Saat boyunca en güzel şarkılarını hemşerileri karşısında söyleyen pop müzik sanatçısı gördüğü ilgiden de oldukça memnundu
Bugün 11:39 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Fatih Abonoz hayranları ile buluştu
Kocaelili genç sanatçı hafta hayranlarıyla buluştu. Üç albümü bulunan Abanoz Küffe Restorant Bar’da sahne aldı.
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Bugün 11:39 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz