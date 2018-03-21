Zorlu maçın hazırlıkları devam ediyor. Kocaelispor olası bir puan kaybında Play-Off iddiasını büyük bir ihtimalle kaybedecek. Yeşil Siyahlıların kazanmaktan başka şansı yok.

7 HAFTA KALDI

Sezonun ikinci yarısında topladığı puanlarla ateş hattından çıkan ve 2 hafta öncesine kadar hedefini ilk 5 olarak belirleyen Kocaelispor, önce Payas’a deplasmanda mağlup oldu, Pazar günü de sahasında Çorum Belediyespor ile berabere kaldı. İki maçta kaybedilen 5 puan Kocaelispor’un ilk umutlarını azalttı. Kocaelispor’un Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı sekiz, ateş hattı arasındaki fark ise dokuz. Ligin bitimine ise 7 hafta kaldı.

KUVVETTE DEVAMLILIK ÇALIŞTILAR

33 puan ile 11. sırada yer alan Yeşil Siyahlılar Pazar günü Elaziz Belediyespor ile karşılaşacak. Vin-San Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da hedef mutlak galibiyet. Önceki günkü çalışmaya izinli olan Sinan dışındaki tüm futbolcular katıldı. Antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve kuvvette devamlılık çalıştı. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yapıldı. Futbolcuların hırsı ve isteği dikkat çekti.