Teknik Direktör Galip Gündoğdu antrenmanda Sefa’daki eksiklikleri 23 yaşındaki futbolcuya anlattı ve neden oyundan çıkardığını ifade etti. Sefa’ya moral de veren Gündoğdu, Sefa’ya potansiyelli bir futbolcu olduğunu, bunu sahaya en iyi şekilde yansıtması gerektiğini belirtti.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Sefa’ya terapi
Kocaelispor’da orta saha oyuncularından Sefa Narin, Çorum Belediyespor maçının ikinci yarısına başlamadı ve yerini Mert’e bıraktı.
Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz