Sefa’ya terapi

Teknik Direktör Galip Gündoğdu antrenmanda Sefa’daki eksiklikleri 23 yaşındaki futbolcuya anlattı ve neden oyundan çıkardığını ifade etti. Sefa’ya moral de veren Gündoğdu, Sefa’ya potansiyelli bir futbolcu olduğunu, bunu sahaya en iyi şekilde yansıtması gerektiğini belirtti.