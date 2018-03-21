Başarılı stoper Elaziz Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Başak tüm takıma olduğu gibi savunma hattına da güvendiğini belirtti ve “Kocaelispor’da kim oynarsa oynasın var olan gücünün tamamını sahaya yansıtıyor. Elaziz maçında da bundan farklı bir şey olmayacak. Tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum” dedi.
Bugün 12:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Başak güveniyor
Kocaelispor’un Milli Savunma Bakanı Murat Soner Başak, Çorum Belediyespor maçının ikinci yarısında umut vaat eden atağı faul yaparak kestiği için sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.
Bugün 12:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz