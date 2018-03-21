Başak güveniyor

Başarılı stoper Elaziz Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Başak tüm takıma olduğu gibi savunma hattına da güvendiğini belirtti ve “Kocaelispor’da kim oynarsa oynasın var olan gücünün tamamını sahaya yansıtıyor. Elaziz maçında da bundan farklı bir şey olmayacak. Tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum” dedi.