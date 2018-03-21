Genç Ferhat iyi yolda

1999 doğumlu isim sezon için eski kulübü Demirspor (Belediye Derince) ile bonservis sorunu yaşamış, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, kendisi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı ve üzerine vazife olmadığı halde genç futbolcuya adeta kan kusturmuştu. Kocaelispor’da resmi bir maçta forma giyeceği günü iple çeken Ferhat’ın Yeşil Siyahlılara uzun vadede çok faydalı olacağına kesin gözü ile bakılıyor.