1999 doğumlu isim sezon için eski kulübü Demirspor (Belediye Derince) ile bonservis sorunu yaşamış, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, kendisi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı ve üzerine vazife olmadığı halde genç futbolcuya adeta kan kusturmuştu. Kocaelispor’da resmi bir maçta forma giyeceği günü iple çeken Ferhat’ın Yeşil Siyahlılara uzun vadede çok faydalı olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 12:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Genç Ferhat iyi yolda
Kocaelispor’un genç stoperi Ferhat Ertukuş antrenmanlardaki isteği ve enerjisi ile dikkat çekiyor.
Bugün 12:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz