Gündoğdu: 7 maçı da kazanacak güçteyiz

Gündoğdu, Elazığ’dan 3 puanla dönmeleri gerektiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Her kaybettiğimiz puanlardan sonra umutlar azalıyor, ancak kazanınca da o umutlar yeşeriyor. Elaziz maçında da kazanmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu maç ile Cizre maçını kayıpsız geçersek şansımızı sürdürürüz. Kalan 7 maçı da kazanacak gücümüz var. Bu anlamda hazırlıklarımızı iyi yapıyoruz. Başak bu hafta yok. O olmadığı zaman Kemal’i, ikisi olmadığı zaman Onur’u oynatıyoruz. Stoper hattında bir sıkıntımız yok, herkes formda.

KIDEMLİ YARDIMDI MAÇTAN KOPTU

Geldiğimden beri hakemlerle ilgili yorum yapmadım ve hakemlere itiraz etmedim. Ancak Çorum maçında Sinan’ın pozisyonunun ofsayt olmadığını düşünüyorum. Hamza’nın pozisyonunda da rakip kaleciye kırmızı kart çıkabilirdi. Hakemin psikolojisi o anda nasıldı bilmiyorum. Yardımcı hakeme oyundan koptuğunu, maçı taşıyamadığını söyledim. Hakemlerin yeterliliği ile analizi hocaların yapması lazım. Ancak kıdemli yardımcı hakem Harun Reşit Güngör yetersiz kaldı. Bu maçta en çok üzüldüğüm konu taraftara galibiyet hediye edememizdi.