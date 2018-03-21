Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!

2017 yılının Mart ayında hastasına "Senden pozitif enerji alamadım. Sen çık dışarı" demesi üzerine gündem olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Derya S. hakkında yeni bir şikayet geldi. Gazetemizi telefon ile arayan Çiğdem İ. isimli vatandaş sırası geldiğinde Dr. Derya S'nin odasına girdi. İddialara göre, Dr. Derya S., hastası Çiğdem İ. içerde olduğu sırada "İptal edin bakmıycam size" dedi. Neye uğradığını şaşıran Çiğdem İ. doktora itiraz etsene bir çözüm olmadı. Doktor Derya S.'nin kalkıp gitmesinin üstüne ortalık bir anda karıştı. Kısa sürede ortam yatıştırılsa dahi gördüğü muamele karşısında mağdur edildiğini söyleyen Çiğdem İ. gerekli yerlere şikayette bulunacağını belirtti.