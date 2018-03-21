Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımı rahatlatmak adına çeşitli projeler hazırlıyor. Bu kapsamda trefik akışının yoğun olduğu D-100 ve D-130 karayollarının kent geçişlerinde projeler uygulanarak trafiğin rahatlaması sağlanıyor. D-100 üzerinde yer alan Köseköy Köprülü Kavşağı’nın yapımını sürdürürken Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’da başlama aşamasına getirildi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de Karamürsel için proje hazırlandı.
D-130'UN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİRECEK
Hazırlanan proje ile Karamürsel Kent Meydanı’nda tünel geçişli dalçık projesi hayata geçirilecek. 290 metre kapalı kısmıyla D-130’un iki yakasını birleştirecek proje, ilçeye bütünlük katacak. Projenin yapımı içinse 6 Nisan 2018 günü sabah saat 9.30’da Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda, ihale gerçekleşecek. Proje kapsamında 19 metre genişliğinde tünel geçişli köprülü kavşağın, 29 metre kapalı kısmı bulunacak. 2 gidiş, 2 geliş şeklinde 4 şeritten yol akışı sağlanacak. Ayrıca proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı yeniden düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz