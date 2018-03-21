Hisarcıklıoğlu: Kocaeli, Türkiye ortalamasının üzerindedir

Kocaeli Sanayi Odası’nın seçimden önceki 7’nci dönem son toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen meclise Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Nail Çiler ve meclis üyeleri katılım gösterdi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşen meclisin sonunda mesleki yeterlilik sertifikasını alan iki firmaya plaket, mesleki yeterlilik kurslarını başarıyla tamamlayan 6 firma çalışanına sertifikaları takdim edilirken, 7’nci döneminde son meclis toplantısı olması nedeniyle meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

İTHALATTAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

Mart ayı meclisinde konuşmalarına ekonomik değerlendirmelerde bulunarak başlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Şubay ayında ihracat 13,2 milyar dolar, ithalat 18,9 milyar dolar olarak belirlenirken yıllık ihracat ise 159,3 milyar dolara yükseldi. Ancak ithalattaki artışı endişe verici buluyoruz. İthalattaki artış ivmesi dış ticaret açığını ve dolayısıyla cari açığımızı büyütüyor. Yüksek dış ticaret açığı nedeniyle Ocak ayın cari açık 51,6 milyar dolara yükseldi. Hizmet gelirleri de beklenen ölçüde katkı vermiyor. Burada, yerli üretimi daha fazla destekleyerek ihracat artışımızı ivmelendirebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

İLİMİZDE İTHALAT ARTIŞI YÜKSEK

Kocaeli’nin ticaret verilerini paylaşan Zeytinoğlu, “İlimiz dış ticaret verilerini ise Kocaeli gümrüklerinden takip ediyoruz. Biliyorsunuz TİM illerin ihracatını, firmaların merkezlerine göre açıklıyor. Gümrüklere göre şubat ayında Kocaeli’de ihracat 1,95 milyar dolar iken ithalat ise 4,02 milyar dolar olarak belirlenmiştir. İlimizde ithalat artışı hızı ihracat artış hızının çok üzerindedir. İthalatın yüksek olması petrol fiyatlarının geçen senin aynı ayına göre yüzde 18 oranın artmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

SURİYELİLER İŞSSİZLİK ORANINI ETKİLİYOR

İşsizlik oranıyla ilgili konuşan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranın yüzde 10,4 olarak ortaya çıktı. 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bir sonraki yıl alınan tedbirlerin sonuçlarını daha net göreceğimizi düşünüyoruz. 2017 yılı ocak-aralık dönemi iş gücü 921 bin kişi olurken istihdam rakamları ise 1 milyon 616 bin kişi arttır. 2017 yılında bir önceki yılın 4 katı fazla istihdam yaratılmış. İstihdam bu kadar artarken işsizlik oranının hala yüksek seyretmesini, Suriyeli mültecilere bağlıyoruz” dedi.

KOCAELİ SANAYİ VE LİMAN KENTİDİR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen meclis toplantısında Kocaeli verilerini paylaşmak istediğini ifade eden Zeytinoğlu, “Odamıza kayıtlı 2 bin 600 adet firma bulunmaktadır. Bunların %10’unun üzerinde olan 274’ü yabancı sermayelidir. İlk 500’de 80 işletme, ilk 1000’de 131 işletme bulunmaktadır. İstanbul bu rakamı 32 açıklıyor çünkü merkezlerinin bulunduğu illeri dikkate alıyor. İmalat sanayinin %13’ü ilimizde gerçekleşmektedir. 70,6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunmaktadır. Kocaeli’de yıllık 23, milyar dolar, ithalat ise 47,5 milyar dolar olarak açıklanmıştır. Kocaeli’de 35 liman ve iskele bulunmaktadır. Kocaeli sanayi ve liman kentidir. Avrupan’ın 10’un liman kenti konumundadır” ifadelerinde bulundu.

DEVLETE EN FAZLA KAZANÇ SAĞLAN İL KOCAELİ

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “Kocaeli, İstanbul’dan sonra en çok vergi veren ikinci il konumundadır.72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başı vergi 36 bin 857 TL olarak ortaya çıkarken devlete en fazla kazanç sağlayan il konumundadır. Devletin kişi başına harcaması ise 3 bin 263 TL’dir” ifadelerinde bulundu.

VERGİLERİN YATIRIMLARA DÖNÜŞMESİ

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “Diğer taraftan, odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 650 büyük firmamızın karı, İlimiz merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katıdır. Yani Kocaeli’ne ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını firmaların merkezlerinin bulunduğu il alıyor. Söz konusu vergi gelirleri ile, ilimizin ihtiyacı olan altyapı, otoyol, metro gibi yatırımların yapılması taleplerimizi Bakanlarımıza sürekli iletiyoruz” diye konuştu.

MESLEKİ EĞİTİM

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “Oda olarak önem verdiğimiz ve son 3 yıldır çalıştığımız konuların başında mesleki eğitim geliyor. 2015 yılında sizin başkanlık ettiğiniz bir ekip ile Viyana’ya gitmiştik. Bu ziyaretimiz esnasında bizlere Avusturya’nın mesleki eğitimi hakkında bilgi verdirdiniz. Malumunuz, ülkemizdeki yüksek işsizlik oranı, alınan tedbirlere rağmen hala en önemli ve öncelikli sorunumuz olarak karşımızda duruyor. Oysa gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu biliyor ve firmalarımızdan sürekli nitelikli ara eleman bulamadıkları noktasında geri bildirimler almaya devam ediyoruz. Kocaeli İŞKUR verilerin göre alınan açık iş sayısı 15 bin 526, işe yerleştirilen ise 6 bin 578 olarak açıklanmıştır. Yani bölgemizdeki sanayicinin 8 bin 948 kişilik istihdam talebi karşılanamamış. Oysa sistemde yaklaşık 52 bin 714 kayıtlı işsizimiz var. Bu işsizler firmalarımızın talebi karşılayamıyor” dedi.

MESLEKİ EĞİTİM SORUNLARI

Zeytinoğlu, “İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak ardışık üç proje hazırladık. İlk çalışmamız ile mesleki eğitimin sorunlarını irdeledik. Aslında ülkemizdeki mesleki eğitim düzeyi, OECD ortalamasına oldukça yakın. Ancak Türkiye’deki mesleki alanların yarısından fazlasını imalat sanayi dışındaki alanlar oluşturuyor. Aynı çalışmada Kocaeli’nin mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımlarını, ilimize benzeyen İtalya’nın Torino şehri ile karşılaştırdık ve sadece imalat alanında Torino’nun çok gerisinde kaldığını gördük. Üstelik Kocaeli rakamı Türkiye’nin 4 puan üzerindedir. Diğer taraftan, yıllar içerisinde imalat alanlarında öğrenci sayısının ve mezun öğrenci sayısının giderek gerilediği tespit ettik” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ ETKİLİ OLDU

Proje hakkında bilgiler veren Zeytinoğlu, “İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri deneysel metotlarla doğruladık. Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik yaptığımız deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde yükseliş olduğunu gördük” ifadelerinde bulundu.

481 KİŞİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPTIK

Zeytinoğlu son olarak, “Üçüncü bilimsel saha araştırmamızı ise işsiz sayısındaki artış ve işletmelerin işgücü ihtiyacı arasındaki zıt ve çelişkili durumun anlaşılabilmesi için gerçekleştirdik. Bunun için; İŞKUR’a kayıtlı işsizler, Meslek lisesi ve MYO mezunları, iş arayanlar, insan kaynakları yöneticileri olmak üzere 481 kişi ile bilimsel bir saha araştırması yaptık. Bu çalışmamız ile işgücü ihtiyacına rağmen, işsiz sayısının yüksek oluşunun nedenlerini kapsamlı bir şekilde araştırdık” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KOCAELİ ÜRETİMİN MERKEZİDİR

Ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün Afrin’de vatan uğruna şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Benim Kocaeli’ye 15’inci gelişim. Bir söz vardır. Doğduğun değil doyduğun yer memleketindir diye. Ben burayı memleketim gibi görüyorum. Kocaeli bugün ülkemiz için önemli bir ticaret, sanayi ve tarım şehridir. Kocaeli üretimin merkezidir. İstanbul’dan sonra kişi başına milli gelirde ikinci bir şehirdir. Toplam dış ticaretimize baktığımızda ülke genelinde 5’te 1’ini tek başına Kocaeli gerçekleştirmektedir. Özellikle devlete katkıyı Kocaeli vermektedir. Keşke bütün illerimiz Kocaeli gibi olsaydı. Vergide en dürüst il Kocaeli’dir” şeklinde konuştu.

KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN ÜSTÜNDE YER ALMAKTADIR

Konuşmalarına devam eden Hisarcıklıoğlu, “Baktığım zaman geçtiğimiz seneyle karşılaştırdığımızda Kocaeli’nin ekonomik rakamları Türkiye’nin üstünde yer almaktadır. Kocaeli’de 10 sene önce 46 firma varken bugün 64’e çıkmış durumdadır. Aslında daha fazladır. Burada kazanan firmalar vergiyi İstanbul’a ödüyor. Burada bir haksızlık var. İnşallah bu durum düzelecek. Girişimci bir şehir Kocaeli baktığımızda Türkiye’de en hızlı gelişen 100 firmadan 7’si Kocaeli firmasıdır. Bununla gurur duyuyoruz. Bir diğer şans Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un burada olmasıdır. Kendisiyle daha önce görev aldığı şehirlerde çalışma fırsatımız oldu. Kendisi her zaman yol gösterici olmuştur” şeklinde konuştu.

KARAOSMANOĞLU MARKA BİR İSİMDİR

Konuşmalarına devam eden Hisarcıklıoğlu, “Bir diğer şansımızda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’dur. Kendisi belediyecilik anlayışında Türkiye’de marka bir isimdir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani herkesin yaptığı iş aldığı görev 5 yıldızlıdır. Kocaeli bu şartlarda büyümeye devam edecektir. Odamız sadece sorunları tespit edip aktarmakta değil. Ayrıca sosyal projeler anlamında da başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Örnek verecek olursa dünya birincisi proje olan Bizim Köy projesi tüm dünyaya örnek olmuştur” ifadelerinde bulundu.

27 BİN FİRMAYA 5 MİLYAR KREDİ DESTEĞİ

Son dönem gerçekleştirdikleri projelerden kısaca bahseden Hisarcıklıoğlu, “Ben özellikle son dönemlerde odalarımızda neler yaptıklarımızı söylemek istiyorum. Bütün odalarımız da artık online vergi sistemine geçtik. Artık dijital sisteme geçtik. Artık bütün bilgi ve belgelerini oda binasına gelmeden internet ortamından alabiliyorsunuz. Bu hizmet anlayışından dolayı oda ve borsa başkanlarıma teşekkür ediyorum. 2017 yılının başında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bankalarda sıkıntılar yaşandı. Üyelerimizin finansmana erişimi sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bizde hep birlikte yaptığımız çalışmalarla birlikte “Nefes” kredisi uygulamasını başlattık. 27 bin firmaya 5 milyar liralık kredi hacmi sağladık. Düşük faizli kredi uygulamasına örnek olduk” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye ekonomisine katkı sunan ilk 3 vilayet içerisinde yer alan bir şehirdir. Böylesine önemli bir şehrin çalışmalarını her alanda uyum içerisinde sürdürdüğünü belirtmek isterim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe belediyelerimizle ve tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle istihdam konusunda iş dünyasının sorunları olduğunu biliyoruz. Üniversitemizde sanayi buluşması gerçekleştirdik. İş dünyamızın neye ihtiyaç olduğu gibi çalışmalarımızda önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istiyoruz. Yatırımcılarımız için Kocaeli önemlidir. Kocaeli’nin bir önemli boyutu da yabancı sermayeli firmaların burada olmasıdır. Kalkınma ajanslarıyla Kocaeli’de ki yatırımcılara daha iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mesleki Yeterlilik Sertifika töreninde plaket alan firmalar

ENPAY Endüstriyel Pazarlama A.Ş- Firma yetkilisi Cenk Kurtuluş

TEKFEN İmalat ve Müh. A.Ş.- Firma yetkilisi Mehmet Emin Bilgin

Mesleki Yeterlilik Sertifika töreninde sertifika alan firmalar

Ulusoy Kağıt- Firma yetkilisi Çınar Ulusoy vefirma çalışanı Halit Küçükkeskin

Başolsan Mak. San.Tic. Firma yetkilisi Mehmet Başol ve firma çalışanı Muharrem Gündüz

Arcelormittal RZK Çelik Servis Merkezi San. Tic. A.Ş.- Firma yetkilisi Hakan Toca ve firma çalışanı Rıdvan Kenanoğlu

Akplas Plastik Kalıp San. Ve tic. A.Ş.firma yetkilisi Mustafa Böyet ve firma çalışanı Burhan Polat

Kartal Bombe Üniteleri San. Ve Tic. A.Ş. Firma yetkilisi Mehmet Ali Kartal ve firma çalışanı Özel Karagöz

Aybeg Mühendislik mak. İnş. San. Tic. Firma yetkilisi Mustafa Gülsel ve firma çalışanı Muhammed Dişi Kara.