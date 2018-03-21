Küçüklerde gol ŞOV!

Önceki gün, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 maçla başladı. Sekiz okulun katıldığı A ve B olmak üzere 2 grup üzerinden oynanan maçlar bol gollü geçiyor. M.Ali Kağıtçı’da günün ilk maçında Mehmet Sinan Dereli, Emek Dayanışması’na 6-0 yenildi ve ilk mağlubiyetini aldı. Günün ikinci maçında ise 7.Boru, 75 Yıl takımını 4-1 yendi. Üçüncü maçta günün en farklı skoru elde edildi. Şehit Öğretmen Erkan Aydın O.O., Yahya Kaptan Edebali O.O.’nu 7-0 yendi. Dördüncü ve günün son maçında, Kuruçeşme Fatma Seher O.O., 28 Haziran takımını 6-0 yendi. Bol gollü geçen ilk maçlar sona ererken, ikinci maçlar bugün yine M.Ali Kağıtçı Stad’nda oynanacak.

M.SİNAN DERELİ OO: 0 EMEK DAYANIŞMASI OO: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

M.SİNAN DERELİ OO: Yağız **, Ahmet **, Berkant **, Recep **, Kemal ** (Baran **), Kerem ** (Mehmet **), Yiğit **, Berat **

EMEK DAYINIŞMASI OO: Alperen Şahin ***, Alper Meriç ***, Talha *** (Muhammet **), Osman *** (Kerem **), Eray ***, Mustafa ***, Ömer ***, Muhammet Talha ***

GOLLER: Muhammet (2), Alperen Meriç (1), Eray (1), Ömer (1), Muhammet Talha (1)

7.BORU O.O.: 4 75.YIL CUMHURİYET O.O.: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***

7 BORU OO: Yusuf ***, Bilal ***, Alptekin *** (Ömer **), Arda ***, Hasan ***, Sarp *** (Akif **), Eren ***, Burak ***

75 YIL CUMHURİYET OO: Kutay **, Can **, Güney **, Arda ***, Yağız **, Recep **, Tolga **, Efe ***

GOLLER: Hasan (2), Eren (1), Burak (1)(7 Boru OO), Güney (1)(75 Yıl Cumhuriyet OO)

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: 0 Ş.Ö. ERKAN AYDIN: 7

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: Görkem **, Miraç **, Çan ** (Emir **), Ömer **, Musa **, Batuhan **, K,Ömer ** (Samet **)

Ş.Ö.ERKAN AYDIN: Eyüp ***, Eser *** (Umut **), Egemen ***, Arda ***, Uveys ****, İnanç ***, Kayra *** (Mehmet **), Uğur *** (Zeki **)

GOLLER: Uveys (2),İnanç (2), Egemen (1), Arda (1), Kayra (1)

KURUÇEŞME FATMA ESER OO: 6 28 HAZİRAN OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***

KURUÇEŞME FATMA ESER OO: Ayberk ***, Samet ****, Muharrem ***, Yusuf ***, Davut *** (Metin **), Baran ***, Ünal *** (Hasan **), Özgür ***

28 HAZİRAN OO: Emirhan **, Utku **, Mert ***, Yasin **, Berkay **, Cüneyt ** (Samet **), Yusuf **, Yiğit **

GOLLER: Samet (4), Muharrem (1), Yusuf (1)

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

10.00 Ş.ÖĞRET.ERKAN AYDIN O.O.-K.F.SEHER O.O.

10.00 Y.YAPTAN EDEBALİ-28 HAZİRAN O.O.

11.00 MEHMET SİNAN DERELİ O.O.-7 BORU O.O.

11.00 EMEK DAYANIŞMA O.O.-75.YIL CUMHURİYET