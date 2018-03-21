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Bugün 13:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:15 TSİ )

Küçüklerde gol ŞOV!

20017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Küçükler 2.Lig ikinci dönem maçları bol gollü geçiyor. Sezonun ilk maçlarına çıkamayan okulların yer aldığı ligde, gecikmeli de olsa öğrenciler ilk maçlarına çıktı.

Önceki gün, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 maçla başladı. Sekiz okulun katıldığı A ve B olmak üzere 2 grup üzerinden oynanan maçlar bol gollü geçiyor. M.Ali Kağıtçı’da günün ilk maçında Mehmet Sinan Dereli, Emek Dayanışması’na 6-0 yenildi ve ilk mağlubiyetini aldı. Günün ikinci maçında ise 7.Boru, 75 Yıl takımını 4-1 yendi. Üçüncü maçta günün en farklı skoru elde edildi. Şehit Öğretmen Erkan Aydın O.O., Yahya Kaptan Edebali O.O.’nu 7-0 yendi. Dördüncü ve günün son maçında, Kuruçeşme Fatma Seher O.O., 28 Haziran takımını 6-0 yendi. Bol gollü geçen ilk maçlar sona ererken, ikinci maçlar bugün yine M.Ali Kağıtçı Stad’nda oynanacak.

M.SİNAN DERELİ OO: 0 EMEK DAYANIŞMASI OO: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

M.SİNAN DERELİ OO: Yağız **, Ahmet **, Berkant **, Recep **, Kemal ** (Baran **), Kerem ** (Mehmet **), Yiğit **, Berat **

EMEK DAYINIŞMASI OO: Alperen Şahin ***, Alper Meriç ***, Talha *** (Muhammet **), Osman *** (Kerem **), Eray ***, Mustafa ***, Ömer ***, Muhammet Talha ***

GOLLER: Muhammet (2), Alperen Meriç (1), Eray (1), Ömer (1), Muhammet Talha (1)

7.BORU O.O.: 4 75.YIL CUMHURİYET O.O.: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***

7 BORU OO: Yusuf ***, Bilal ***, Alptekin *** (Ömer **), Arda ***, Hasan ***, Sarp *** (Akif **), Eren ***, Burak ***

75 YIL CUMHURİYET OO: Kutay **, Can **, Güney **, Arda ***, Yağız **, Recep **, Tolga **, Efe ***

GOLLER: Hasan (2), Eren (1), Burak (1)(7 Boru OO), Güney (1)(75 Yıl Cumhuriyet OO)

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: 0 Ş.Ö. ERKAN AYDIN: 7

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: Görkem **, Miraç **, Çan ** (Emir **), Ömer **, Musa **, Batuhan **, K,Ömer ** (Samet **)

Ş.Ö.ERKAN AYDIN: Eyüp ***, Eser *** (Umut **), Egemen ***, Arda ***, Uveys ****, İnanç ***, Kayra *** (Mehmet **), Uğur *** (Zeki **)

GOLLER: Uveys (2),İnanç (2), Egemen (1), Arda (1), Kayra (1)

KURUÇEŞME FATMA ESER OO: 6 28 HAZİRAN OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***

KURUÇEŞME FATMA ESER OO: Ayberk ***, Samet ****, Muharrem ***, Yusuf ***, Davut *** (Metin **), Baran ***, Ünal *** (Hasan **), Özgür ***

28 HAZİRAN OO: Emirhan **, Utku **, Mert ***, Yasin **, Berkay **, Cüneyt ** (Samet **), Yusuf **, Yiğit **

GOLLER: Samet (4), Muharrem (1), Yusuf (1)

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

10.00 Ş.ÖĞRET.ERKAN AYDIN O.O.-K.F.SEHER O.O.

10.00 Y.YAPTAN EDEBALİ-28 HAZİRAN O.O.

11.00 MEHMET SİNAN DERELİ O.O.-7 BORU O.O.

11.00 EMEK DAYANIŞMA O.O.-75.YIL CUMHURİYET

Bugün 13:11 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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