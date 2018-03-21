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İzlemeye doyamadık

18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yapılan turnuva, Gebze U-11 Amatör Cup ve Elit Cup kategorilerinde gerçekleşirken, organizasyona 22 takım ve 480 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvada birbirinden güzel maçlar izlenirken, 11 takımın mücadele verdiği Amatör Cup’ta şampiyon Tuzla Sahilspor oldu. Profesyonel takım altyapılarının yer aldığı Elit Cup’ta ise şampiyonluk ipini Galatasaraylı minikler göğüsledi. Galatasaray finalde Pendikspor’u 3-1 yenerken, üçüncülük maçının kazananı da Başakşehir’i 2-1 yenen Fenerbahçe oldu.

Bugün 13:15 TSİ - Spor

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