İzlemeye doyamadık

İki gün süren turnuvada birbirinden güzel maçlar izlenirken, 11 takımın mücadele verdiği Amatör Cup’ta şampiyon Tuzla Sahilspor oldu. Profesyonel takım altyapılarının yer aldığı Elit Cup’ta ise şampiyonluk ipini Galatasaraylı minikler göğüsledi. Galatasaray finalde Pendikspor’u 3-1 yenerken, üçüncülük maçının kazananı da Başakşehir’i 2-1 yenen Fenerbahçe oldu.