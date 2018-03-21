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Bugün 13:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:17 TSİ )

Rakip: Altınova

Gebzespor’un şampiyon olması halinde Play-Off’ta karşılaşacağı rakibi belli oldu.

Buna göre 12.Grup’ta yer alan Altınova Belediyespor, Yalova Kadıköy’ü 4-2 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. En yakın rakibi Çerkezköy’e 12 puan fark atan Yalova ekibinde tanıdık isimler bulunuyor. İki sezon önce Gebzespor’da oynayan Muhammet Akdeniz Altınova’nın başarısı için ter dökerken, sarı-yeşilli takımı 1995-1996 sezonunda Gebzespor forması giyen Tevfik Saygılı çalıştırıyor.

Bugün 13:15 TSİ - Spor

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