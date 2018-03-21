Rakip: Altınova

Buna göre 12.Grup’ta yer alan Altınova Belediyespor, Yalova Kadıköy’ü 4-2 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. En yakın rakibi Çerkezköy’e 12 puan fark atan Yalova ekibinde tanıdık isimler bulunuyor. İki sezon önce Gebzespor’da oynayan Muhammet Akdeniz Altınova’nın başarısı için ter dökerken, sarı-yeşilli takımı 1995-1996 sezonunda Gebzespor forması giyen Tevfik Saygılı çalıştırıyor.