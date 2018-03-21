Misafir takım tribünü yetersiz kalırken, bu tribüne sığmayan taraftarlar stadı yüksek gören tepelerden takımlarına destek verdi. Maçın başından sonuna kadar oyuncuların gücüne güç katan mor-beyaz sevdalıları 4-0’lık galibiyetin baş mimarı oldu. Kestel maçı dönüşünde şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, Altınova ile oynanacak Play-Off finalini iple çekiyor.
Bugün 13:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:17 TSİ )
Eskiçarşı özel harekâtı
Ateşli Taraftar grubu Eskiçarşı, yaklaşık bin kişiyle Kestel’i istila etti.
Bugün 13:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz