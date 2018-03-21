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Bugün 13:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:17 TSİ )

Eskiçarşı özel harekâtı

Ateşli Taraftar grubu Eskiçarşı, yaklaşık bin kişiyle Kestel’i istila etti.

Misafir takım tribünü yetersiz kalırken, bu tribüne sığmayan taraftarlar stadı yüksek gören tepelerden takımlarına destek verdi. Maçın başından sonuna kadar oyuncuların gücüne güç katan mor-beyaz sevdalıları 4-0’lık galibiyetin baş mimarı oldu. Kestel maçı dönüşünde şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, Altınova ile oynanacak Play-Off finalini iple çekiyor.

Bugün 13:16 TSİ - Spor

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