Eskiçarşı özel harekâtı

Misafir takım tribünü yetersiz kalırken, bu tribüne sığmayan taraftarlar stadı yüksek gören tepelerden takımlarına destek verdi. Maçın başından sonuna kadar oyuncuların gücüne güç katan mor-beyaz sevdalıları 4-0’lık galibiyetin baş mimarı oldu. Kestel maçı dönüşünde şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, Altınova ile oynanacak Play-Off finalini iple çekiyor.