Büyük tesadüf!.. Menekşe tarihi yeniden yazıyor…

Gebzespor’da 2005 ruhu geri dönüyor. 2005-2006 sezonunda 3.Lig şampiyonluğunu elde eden mor-beyazlılar, Gebze’yi büyük sevince boğmuştu. Gebzespor’un Kestel karşısında gösterdiği mücadele ve maç sonrası oluşan sevinç tablosu, o yılları hatırlattı. Şampiyon olunan 2005-2006 sezonu ile şampiyonluğa yaklaşılan 2017-2018 sezonu arasında şaşırtan benzer özellikler olması, 2005 ruhuna benzetiliyor. Gebzespor’un3.Lig’de şampiyon olduğu 2005-2006 sezonunda Zeytinburnu 2., Gaziosmanpaşa 3., Alibeyköy 4., Beykoz da 5. sırada ligi tamamlamıştı. Ne tesadüftür ki, BAL 11.Grup’ta şampiyon olmasına kesin gözle bakılan Mor-Menekşe’nin arkasında 2005-2006 sezonunda olduğu gibi 4 İstanbul takımı (Maltepe, Beylerbeyi, Kartal Bulvar ve Beylikdüzü) sıralanıyor.

BAŞ AKTÖR ABBAS SIR

2005 ruhu deyince akla gelen ilk isimlerinden birisi Abbas Sır oluyor. Gebzespor’un geldiği noktada büyük emeği olan Sportif Direktör Abbas Sır, 2005-2006 sezonunda elde edilen şampiyonlukta başrol oynamıştı. O sezon ‘Futbol Şube Sorumluluğu’ görevi altında şimdiki gibi takımla yatıp kalkan ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Sır, Gebzespor’daki ikinci mutluğuna çok yakın.