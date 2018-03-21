Bebbe Kocaeli’yi çok sevdi!

Kamerunlu oyuncu, Kestel maçından sonra formasını Gebzespor’un engelli taraftarı Okan Bulut’a hediye etti. Tekerlekli sandalye ile maçlara gelen ve Kestel deplasmanında da takımını yalnız bırakmayan cefakâr taraftar Okan Bulut, Bebbe’nin formasını almanın mutluluğunu yaşadı.