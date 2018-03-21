Kamerunlu oyuncu, Kestel maçından sonra formasını Gebzespor’un engelli taraftarı Okan Bulut’a hediye etti. Tekerlekli sandalye ile maçlara gelen ve Kestel deplasmanında da takımını yalnız bırakmayan cefakâr taraftar Okan Bulut, Bebbe’nin formasını almanın mutluluğunu yaşadı.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
Bebbe Kocaeli’yi çok sevdi!
Gebzespor’un başarılı forveti Bebbe’den alkış alan davranış.
Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz