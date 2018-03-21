Özgür Vurur: Taviz yok

Gebzespor’un başarılı teknik direktörü Özgür Vurur, “Kestel’de hep beraber güzel ve mutlu bir gün yaşadık. Yönetimiyle, taraftarıyla, basınıyla artık tek vücuduz. 22 Nisan’a (3.Lig Play-Off final tarihi) kadar gevşemek, şımarmak yok. Ciddiyetten taviz vermeyeceğiz” dedi.