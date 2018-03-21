Gebzespor’un başarılı teknik direktörü Özgür Vurur, “Kestel’de hep beraber güzel ve mutlu bir gün yaşadık. Yönetimiyle, taraftarıyla, basınıyla artık tek vücuduz. 22 Nisan’a (3.Lig Play-Off final tarihi) kadar gevşemek, şımarmak yok. Ciddiyetten taviz vermeyeceğiz” dedi.
Bugün 13:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Özgür Vurur: Taviz yok
Gebzespor’un başarılı teknik direktörü Özgür Vurur: "Taviz yok" dedi.
Bugün 13:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz