Karasu maçı hazırlığı başlıyor

Saat 15.00’de topbaşı yapacak olan Menekşe hem şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak, hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almak istiyor. Hatırlanacağı üzere Gebzespor, Karasu’daki maçı 3-2 kaybetmişti.