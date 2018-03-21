Saat 15.00’de topbaşı yapacak olan Menekşe hem şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak, hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almak istiyor. Hatırlanacağı üzere Gebzespor, Karasu’daki maçı 3-2 kaybetmişti.
Bugün 13:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Karasu maçı hazırlığı başlıyor
Gebzespor, Karasu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlıyor.
Bugün 13:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz