Deplasmanda Havran Fatih Belediyespor’u 3-0 mağlup eden, Derince’nin de Kartal’a yenilmesiyle moraline moral katan yeşil-siyahlılar, kentlisi ile arasındaki puan farkını 2’ye indirerek son 3 haftaya umutlu girdi. Kalan maçlarını Çiğli (D), Yunus Emre BLD ve Modafen ile oynayacak olan Çayırova, Derince’nin Alaşehir, Bornova Yeşilova ve Balya maçlarından en az birini kaybetmesini bekleyecek. Bu arada yeşil-siyahlı ekipte Çiğli maçı hazırlıkları start aldı.
Bugün 13:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Çayırova ‘ince kitap’ peşinde
BAL temsilcimiz Çayırovaspor’da, direkt olarak ligde kalma hesapları yeniden başladı.
Bugün 13:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz