Çayırova ‘ince kitap’ peşinde

Deplasmanda Havran Fatih Belediyespor’u 3-0 mağlup eden, Derince’nin de Kartal’a yenilmesiyle moraline moral katan yeşil-siyahlılar, kentlisi ile arasındaki puan farkını 2’ye indirerek son 3 haftaya umutlu girdi. Kalan maçlarını Çiğli (D), Yunus Emre BLD ve Modafen ile oynayacak olan Çayırova, Derince’nin Alaşehir, Bornova Yeşilova ve Balya maçlarından en az birini kaybetmesini bekleyecek. Bu arada yeşil-siyahlı ekipte Çiğli maçı hazırlıkları start aldı.