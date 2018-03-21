Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:16 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:17 TSİ )

Memur-Sen 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayacak

Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun bir araya geldiği toplantıda, 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlama kararı alındı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Başkan Karaosmanoğlu’na Memur-Sen’in 2018 yılı 1 Mayıs Emek Bayramı etkinliklerinin merkezinin Kocaeli olacağı ifade edildi. Bu kapsamda İstanbul, Bursa ve Ankara başta olmak üzere tüm kentlerden Memur-Sen üyeleri, emeğin başkenti Kocaeli’ye geleceği vurgulandı. Ev sahipliğinin en güzel şekilde yapılması için şimdiden çalışmalara başlandığı da belirtildi.

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Kocaeli’de yapılacak 1 Mayıs etkinliklerine her türlü desteği vereceğini belirten Karaosmanoğlu, “Emek kutsaldır ve korunması için hepimize görev düşmektedir. Bizler çalışma barışının önemine inanıyor ve bu noktada irademizi ortaya koyuyoruz. Çalışan kardeşlerimizin mutluluğu bizler için çok önemlidir” dedi. Kocaeli’ye yakışır bir Emek Bayramı için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirten Yaşlık, “Emek Bayramının nasıl bir bayram gibi kutlandığını tüm çalışanlara ve tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Yakıp yıkmadan haklı taleplerini ve emeğin karşılığını alanlarda nasıl ifade edildiğini de göstereceğiz. 1 Mayıs 2018 Salı günü Milli irade meydanında kutlayacağımız bu bayramda, 81 ilden gelecek on binlerce insanı şehrimizde ağırlayacağız. Bunun şehrimizin tanıtımını yapma noktasında önemli bir fırsat olacağını da biliyoruz” şeklinde konuştu. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Bugün 14:16 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
İş yeri olanlar bu belgeyi almak zorunlu! mask
İş yeri olanlar bu belgeyi almak zorunlu!
İşten çıkarılmaktan korkuyorlar mask
İşten çıkarılmaktan korkuyorlar
Efe Nalçacı kalp krizi geçirdi! mask
Efe Nalçacı kalp krizi geçirdi!
Kardeşinin böbreği ile sağlığına kavuştu mask
Kardeşinin böbreği ile sağlığına kavuştu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Ömer Sönmez hayatını kaybetti mask
Ömer Sönmez hayatını kaybetti

GALERİ

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL