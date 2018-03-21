Memur-Sen 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Başkan Karaosmanoğlu’na Memur-Sen’in 2018 yılı 1 Mayıs Emek Bayramı etkinliklerinin merkezinin Kocaeli olacağı ifade edildi. Bu kapsamda İstanbul, Bursa ve Ankara başta olmak üzere tüm kentlerden Memur-Sen üyeleri, emeğin başkenti Kocaeli’ye geleceği vurgulandı. Ev sahipliğinin en güzel şekilde yapılması için şimdiden çalışmalara başlandığı da belirtildi.

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Kocaeli’de yapılacak 1 Mayıs etkinliklerine her türlü desteği vereceğini belirten Karaosmanoğlu, “Emek kutsaldır ve korunması için hepimize görev düşmektedir. Bizler çalışma barışının önemine inanıyor ve bu noktada irademizi ortaya koyuyoruz. Çalışan kardeşlerimizin mutluluğu bizler için çok önemlidir” dedi. Kocaeli’ye yakışır bir Emek Bayramı için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirten Yaşlık, “Emek Bayramının nasıl bir bayram gibi kutlandığını tüm çalışanlara ve tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Yakıp yıkmadan haklı taleplerini ve emeğin karşılığını alanlarda nasıl ifade edildiğini de göstereceğiz. 1 Mayıs 2018 Salı günü Milli irade meydanında kutlayacağımız bu bayramda, 81 ilden gelecek on binlerce insanı şehrimizde ağırlayacağız. Bunun şehrimizin tanıtımını yapma noktasında önemli bir fırsat olacağını da biliyoruz” şeklinde konuştu. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.