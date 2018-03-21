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SGK'dan hastalara müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle, 5 adet kanser ilacının geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşların erişimine açıldığını bildirdi.

SGK, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre; Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak. Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürülmüştür. Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması sağlanabilmektedir. Yapılan SUT düzenlemesi ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin kurumumuzca ödenmesi için düzenleme yapılmıştır. Doğuştan metabolik hastalıklardan olan çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartılmıştır. Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastalarımızın sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapılmıştır."

"5 adet kanser ilacı kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşlarımızın erişimine açılmıştır" denilen açıklamada, "Ödeme listesine aldığımız 5 kanser ilacı; Altuzan: Endikasyon ilavesi, Serviks kanseri, Glioblostom, Xgeva: Dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası (Prostat, Meme, Akciğer), Mozopil: Lösemi, Lenfoma nakil öncesi, Opdivo: Renal hücreli kanser, melanoma, klasik Hodgkin lenfoma, Revlimid: Endikasyon ilavesi, Mantle hücreli lenfoma. Böylece kamuoyunda '156 böbrek kanseri hastası' olarak bilinen hastalarımızın tedavileri için gerekli olan kanser ilacına erişimleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bugün 14:39 TSİ - Ekonomi

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