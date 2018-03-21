Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:53 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Mahkemeye çıkarılan DEAŞ'lıların ilginç talebi

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen 8 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklara 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 8 tutuklu şahıs bugün Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Murat E., Hakan Ç., Savaş D., Ramazan G., Samir C., Hasan Ç., Hüseyin P. ve Efgan Y. çıkartıldıkları mahkemece 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

FIRAT KALKANI HAREKATINI KARALAYICI PAYLAŞIMLAR

Kocaeli'de terör örgütü üyelerine barınma ve diğer çeşitli ihtiyaçları konusunda yardımcı oldukları, Suriye'nin Rakka şehrinde savaştığına ve terör örgütü savaşçısı olduğuna dair tespitler bulunan kişilerle birlikte hareket ettikleri, zaman zaman örgütsel toplantılar yaptıkları, Facebook isimli sosyal medya hesabından Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü 'Fırat Kalkanı' operasyonunu karalayıcı ve hakaret içeren bir dille eleştirdiği ve ayrıca sanık Hüseyin Perçin'in daha önce Antalya Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan E.S. ile gayrı resmi nikah ile evli olduğu ve bu evliliği o dönemde DEAŞ güdümünde faaliyet yürüten Ramanzan G. ve Savaş D. isimli şahısların organizesinde gerçekleştiği şeklindeki şuçlamalardan tutuklu bulunan sanıklar mahkemede savunma yapmayı reddettiler.

"ŞERİAT MAHKEMESİ İSTİYORUZ"

Hakim karşısında savunma yapmayı reddeden sanıklar, "Mahkemenizi reddediyoruz, biz şeriat mahkemesi istiyoruz o nedenle sizi reddediyoruz. Kur'an ve sünnetin olmadığı yerde mahkeme olmak istemiyorum. Hükümlerinizi ve kanunlarınızı reddediyorum. Mahkemenizi tanımıyorum, sizde Allah'ı tanımıyorsunuz, bizi zindana atıyorsunuz, Allah size yağmur veriyor, rızk veriyor" şeklinde beyan vererek, mahkemeyi ve devlet tarafından verilen avukatı istemedikleri ayrı ayrı dile getirdiler.Avukatların savunmalarının ardından mutalaa veren cumhuriyet savcısı, sanıkların DAEŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Savcı mutalaasının ardından mahkeme heyeti sanıkların ayrı ayrı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Bugün 14:53 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti mask
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti mask
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Adnan Sak ölümden döndü mask
Adnan Sak ölümden döndü
Yavru köpeğin acı dolu anları... mask
Yavru köpeğin acı dolu anları...
Dilovalı gençler kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı! mask
Dilovalı gençler kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Ömer Sönmez hayatını kaybetti mask
Ömer Sönmez hayatını kaybetti

GALERİ

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL