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İYİ Parti Başiskele’de atamalar başladı

İYİ Parti Başiskele’de ilk mahalle temsilcileri atandı. Serdar Mahallesi’nde Recep Şahin, Yakacık Mahallesi’nde de Tahir Açıkgöz’e atama belgeleri düzenlenen törenle verildi

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı, mahalle temsilciliklerini atamalarına başladı. Önceki akşam ilçe başkanı Şaban Gençer başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Serdar Mahallesi temsilciliğine atanan Recep Şahin ve Yakacık Mahallesi temsilciliğine atanan Tahir Açıkgöz’e sertifikaları verildi.

ROZETLER TAKILDI

Toplantı sonrası açıklama yapan Şaban Gençer, “İlçemizde teşkilatlanmamız hızla devam ediyor. Kadın kollarımız çalışmalarına başladı. Allah’ın izniyle önümüzdeki yerel seçimlerde Başiskele ‘İYİ’ olacak. Temsilciliklere atanan arkadaşlara hayırlı olsun” dedi. Temsilciliklere atanan Recep Şahin ve Tahir Açıkgöze rozetlerini ilçe başkanı Şaban Gençer ve yöneticiler İlknur Lüleci ile Mustafa Yılmaz taktı.

Bugün 14:59 TSİ - Siyaset

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