AKP İzmit, Erenler’deydi

Mahalle gezileriyle vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen Ayaz’ı, vatandaşlar sıcak bir şekilde karşıladı. Mahalle merkezindeki caminin lokalinde vatandaşlarla sohbet eden Ayaz, “Geleceğin güçlü Türkiye'si için milletçe bir mücadele yürütüyoruz. Milletin inancı hiçbir beşeri güce boyun eğmeme iradesi önünde çıkan engelleri aşmamızda en büyük rehberimizdir” dedi.
“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”
Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de değinen ilçe başkanı Ayaz, “Yeter ki daima bir olalım, beraber olalım. Adaletten, merhametten taviz vermeyelim. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz