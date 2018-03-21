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Kandıralılar, Karaosmanoğlu ile buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKAN-DER) Başkanı Hüseyin Öz ve yönetimini makamında ağırladı.

Buluşma sırasında sivil toplum kuruluşlarının kent için öneminden söz eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler kent yönetimine büyük destek verebilirsiniz” dedi.

“KANDIRA’YA YATIRIMLAR YAPTIK”

Kocaeli’de birçok kültürün birlikte yaşadığını dile getiren Karaosmanoğlu, “Düzenlenen şehirlerin tanıtım günleri ile ülkemizdeki milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sunuyo. Rize, Kafkasya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon günlerinden sonra Artvinli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kocaelililer olarak kentimizin her noktasına hizmet götürürken Kandıra’ya da önemli yatırımlar yaptık” dedi. İZKAN-DER Başkanı Hüseyin Öz de konuşmasında, kent kültürünün gelişmesine destek olduğunu söylediği Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

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