Tarhan: Mutluluk ölçümü yapılmalı

Tarhan, “Türkiye’de son 5 yılda 7 milyon 201 bin kutudan, 12 milyon 158 bin kutuya çıkan antidepresan ilaç kullanımı aslında vatandaşlarımızın gerçek mutluluk seviyesini göstermektedir” dedi.

“MUTLULUKTA LİBYA’DAN SONRA GELİYORUZ”

Tahsin Tarhan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye, 155 ülke arasından Libya’dan sonra gelerek 74. sırada yer alıyor. Mutlu vatandaşlarının sağlıklı, refah seviyesi yüksek adalet duygusu gelişmiş ve hükümete güven sahibi oldukları görülüyor. Maalesef günümüz Türkiye’sinde artık vatandaşların adalete güvenleri kalmadı” dedi.

“YÜZDE 61 MUTSUZ”

Tahsin Tarhan konu hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşların duygularının, hissettiklerinin önemi yokmuş gibi davranmak çağımızın en büyük yönetim sorunu. Türkiye’de vatandaşlara mutlu musunuz diye sorulduğunda yüzde 61’i ‘Mutsuzum’ cevabını veriyor. Aylık olarak enflasyon rakamları açıklamak ne kadar önemliyse, vatandaşlarımızın mutluluk ölçütünün de aylık olarak hesaplanması o kadar önemlidir” dedi.