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KOÜ’nin poliklinik binası erken açılacak

Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen törenle temeli atılan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni poliklinik binası inşaatında 3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir ilerleme sağlandı.

Kısa süre sonra kaba inşaatının biteceği poliklinik binasının 2018 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

GÜNDE 4 BİN HASTA

Tamamlandıktan sonra günde 4 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi beklenen poliklinik binasında, hastalar daha rahat, geniş, huzurlu bir ortamda hizmet alabilecek olup hekimler de daha iyi bir ortamda hastaları tedavi etme olanağı bulacak. Yeni poliklinik binası, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yeni bir ivme kazandıracak.

HELİKOPTER PİSTİ OLACAK

Hastanenin yeni poliklinik binasının, giriş katı otopark olmak üzere diğer 4 katı modern ve gelişmiş sağlık hizmeti sunacak. 5 katlı yeni poliklinik binasında; mevcut polikliniklerin yanı sıra, Avrupa çapında gastroentroloji ve eğitim merkezi, iyi hekimlik uygulamaları ve simülasyon merkezi, sindirim sistemi hastalıkları enstitüsü ve VIP servisi de bulunacak. Alt katı otopark olacak poliklinik binasının çatısında da helikopter pisti bulunacak.

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