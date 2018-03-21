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Hyundai’den yılın en büyük fırsatı

Hyundai Assan, 2018 yılının en büyük ve en avantajlı satış kampanyasına imzasını atıyor. Mart ayında geçerli olacak özel avantajlar dahilinde i20, Elantra ve Tucson modellerinde 11 bin liraya varan nakit desteği sunuluyor

Ürettiği otomobillerle otomotiv dünyasının yükselen yıldızı olan Hyundai, mart ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çok özel avantajlar sunuyor. Hyundai’nin popüler modelleri i20, Elantra ve Tucson’da geçerli olan 11 bin liraya varan nakit desteği, yılın en önemli kampanyası olarak öne çıkıyor. Bu özel avantaj sadece peşin alımlarda geçerli olurken, nakit desteği yerine kredi kullanmak isteyenler için de fırsatlar devam ediyor.

20 BİN TL KREDİ

Hyundai, i10 ve i20’nin tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 20 bin lira 15 ay kredi için 0 faiz seçeneği sunuyor. Tüm Türkiye’deki Hyundai yetkili servislerinde geçerli olacak servis kampanyası ise 31 Mart’a kadar sürecek. Hyundai sahipleri, ücretsiz check-up imkanından yararlanırken 700 lira ve üzeri bakım harcamasında da 100 lira değerindeki Migros alışveriş kartına sahip olacaklar.

İNDİRİMLER SÜRÜYOR

Aküler de kampanya dahilinde ücretsiz kontrol ediliyor. Değişimin gerekli olması halinde ise yüzde 20 indirim yapılıyor. Ayrıca dört adet lastik alımlarında da 100 lira indirim var. KDV dahil 265 liradan başlayan Blue Bakım ve parça paketlerinde avantajlı fiyatların yanı sıra Hyundai showroomlarını ziyaret eden araç sahipleri yepyeni Hyundai modellerini de test etme şansına sahip olacaklar.

Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi

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