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Bugün 15:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:08 TSİ )

Yeni Duster görücüye çıktı

Kocaeli’nin önemli otomotiv firmalarının başında gelen Ernaz Otomotiv, yeni Dacia Duster’ı müthiş bir doğa konsepti ile Symbol AVM’de görücüye çıkardı.

“Hakkını Ver” sloganı ile ülkemizde satışa sunulan yeni Dacia Duster'ı Türkiye konuşuyor. Kısa sürede merak uyandıran yeni Dacia Duster tutku ve heyecanı yaşatıyor. Yüksek performanslı motor seçenekleri ile yumuşak ve dinamik bir performans sergileyen yeni Dacia Duster’ı müthiş bir doğa konsepti ile Symbol AVM’de görücüye çıktı.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Ernaz Otomotiv, yeni Duster için özel bir konsept hazırladı. Symbol AVM içerisine doğa konsepti arasında yeni Duster görenleri hayran bıraktı. Kimsenin gidemediği tepelerin, kimsenin görmediği güzelliklerin, kimsenin ulaşamayacağı yerlerin hakkını vermen için tasarlandı. Yeni araçla ilgili test sürüşlerinin yapılabildiği bildirildi.

Bugün 15:06 TSİ - Ekonomi

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