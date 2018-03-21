Yeni Duster görücüye çıktı

“Hakkını Ver” sloganı ile ülkemizde satışa sunulan yeni Dacia Duster'ı Türkiye konuşuyor. Kısa sürede merak uyandıran yeni Dacia Duster tutku ve heyecanı yaşatıyor. Yüksek performanslı motor seçenekleri ile yumuşak ve dinamik bir performans sergileyen yeni Dacia Duster’ı müthiş bir doğa konsepti ile Symbol AVM’de görücüye çıktı.
GÖRENLER HAYRAN KALDI
Ernaz Otomotiv, yeni Duster için özel bir konsept hazırladı. Symbol AVM içerisine doğa konsepti arasında yeni Duster görenleri hayran bıraktı. Kimsenin gidemediği tepelerin, kimsenin görmediği güzelliklerin, kimsenin ulaşamayacağı yerlerin hakkını vermen için tasarlandı. Yeni araçla ilgili test sürüşlerinin yapılabildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz