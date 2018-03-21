Lifebox yüz ve objeleri tanıyor

Fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlayan lifebox, şimdi yüz ve objeleri de tanıyabiliyor. Böylece lifebox’ın 6.5 milyondan fazla kullanıcısı, anılarına bakarken aradıklarını kolayca buluyor.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ

Lifebox tüm anılarını kişi ve nesnelere göre organize ediyor. Kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor. Akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında yüz veya obje tanıma özellikleri mevcut. Ancak lifebox her iki özelliği de aynı anda tüm ülkelerde sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen uygulama olma özelliğine sahip.

DÜNYADA DA KULLANILIYOR

Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor. Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler yaratılıyor. Birçok özelliğiyle kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen lifebox, sadece Türkiye’de değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.