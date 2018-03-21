Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:07 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 15:09 TSİ )

Lifebox yüz ve objeleri tanıyor

Dünyanın dört bir yanına hizmet sunan Türkiye’nin bireysel depolama servisi lifebox, eklenen yeni özellikleriyle rakiplerine fark atmaya devam ediyor.

Fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlayan lifebox, şimdi yüz ve objeleri de tanıyabiliyor. Böylece lifebox’ın 6.5 milyondan fazla kullanıcısı, anılarına bakarken aradıklarını kolayca buluyor.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ

Lifebox tüm anılarını kişi ve nesnelere göre organize ediyor. Kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor. Akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında yüz veya obje tanıma özellikleri mevcut. Ancak lifebox her iki özelliği de aynı anda tüm ülkelerde sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen uygulama olma özelliğine sahip.

DÜNYADA DA KULLANILIYOR

Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor. Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler yaratılıyor. Birçok özelliğiyle kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen lifebox, sadece Türkiye’de değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.

Bugün 15:07 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bilişim Vadisi neden yarım kaldı? Karaosmanoğlu açıkladı... mask
Bilişim Vadisi neden yarım kaldı? Karaosmanoğlu açıkladı...
Casper’dan önde çift kameralı cep telefonu mask
Casper’dan önde çift kameralı cep telefonu
Lifebox yüz ve objeleri tanıyor mask
Lifebox yüz ve objeleri tanıyor
İphone X' markette indirimli satılacak mask
İphone X' markette indirimli satılacak
Bilim dünyasının yeni keşfi Gebze'de üretilecek mask
Bilim dünyasının yeni keşfi Gebze'de üretilecek
Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı mask
Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Ömer Sönmez hayatını kaybetti mask
Ömer Sönmez hayatını kaybetti

GALERİ

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL