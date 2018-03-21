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Kültür müdürlükleri Travelexpo Fuarı’nda

22 -25 Mart arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Travelexpo Ankara Fuarı’na Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini temsilen il kültür ve turizm müdürlükleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda katılım sağlayacak.