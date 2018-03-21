Sektör profesyonellerinin yer aldığı fuarda MARKA ve il kültür ve turizm müdürlükleri 85 metrekarelik stantta sektörle buluşacak. Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan turistik destinasyonların tanıtımı, turizm yatırımcılarının bölgeye çekilmesi ve işbirliklerinin geliştirilmesi bakımlarından söz konusu fuara katılım önemseniyor.
Bugün 15:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Kültür müdürlükleri Travelexpo Fuarı’nda
22 -25 Mart arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Travelexpo Ankara Fuarı’na Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini temsilen il kültür ve turizm müdürlükleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda katılım sağlayacak.
Bugün 15:08 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz