Huzuru bu festivalde bulacaksınız!

Dünya Değişim Akademisi, düzenleyeceği Farkındalık Festivali ve “Şimdi Değişim Zamanı” konsepti ile değişim cesaretini, yolunu, tekniklerini veren kaçırılmayacak bir hafta sonu organizasyonu hazırlıyor.
SİZDE DAVETLİSİNİZ
İş arkadaşlarınızla, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabileceğiniz etkinlik, size değişmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazandıracak. Dünya Değişim Akademisi Uzmanları: “Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, değişmek için yeni yılın ilk günlerindeki bu değişim odaklı festivale davet ediyor.
WELLBORN'DE HUZUR DOLU BİR HAFTA SONU
Dünyanın en güçlü ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda eğlence, bilgelik ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma yapılacak. Dünya Değişim Akademisi’nin Ocak ayı festivali, eşsiz körfez manzarasıyla Kocaeli – Wellborn Luxury Hotel’de düzenleniyor. Otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından ücretsiz yararlanılabilir. Yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir.Festival Programı : Wellborn Hotel, Kocaeli 27-28 Ocak 2018
27 Ocak Cumartesi
11.00 – Özgüven çalışması12.30- Kahvaltı14.30 –Konsantrasyon çalışması15.30 – Nefes çalışması17.00 – Yaratıcılık çalışması18.45 – Akşam Yemeği19:45 – Dans Gösterileri20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
28 Ocak Pazar
08.00 – İçsel güç çalışması09.30 – Kahvaltı12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri13.30 – Gevşeme çalışması15.00 – Saf Sevgi çalışması
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz