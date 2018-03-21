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Bugün 15:10 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Huzuru bu festivalde bulacaksınız!

Uluslararası Farkındalık Festivali 2018’e yepyeni umutlar ve değişim dilekleri ile girildi, şimdi de bunları gerçekleştirme zamanı!

Dünya Değişim Akademisi, düzenleyeceği Farkındalık Festivali ve “Şimdi Değişim Zamanı” konsepti ile değişim cesaretini, yolunu, tekniklerini veren kaçırılmayacak bir hafta sonu organizasyonu hazırlıyor.

SİZDE DAVETLİSİNİZ

İş arkadaşlarınızla, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabileceğiniz etkinlik, size değişmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazandıracak. Dünya Değişim Akademisi Uzmanları: “Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, değişmek için yeni yılın ilk günlerindeki bu değişim odaklı festivale davet ediyor.

WELLBORN'DE HUZUR DOLU BİR HAFTA SONU

Dünyanın en güçlü ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda eğlence, bilgelik ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma yapılacak. Dünya Değişim Akademisi’nin Ocak ayı festivali, eşsiz körfez manzarasıyla Kocaeli – Wellborn Luxury Hotel’de düzenleniyor. Otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından ücretsiz yararlanılabilir. Yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir.Festival Programı : Wellborn Hotel, Kocaeli 27-28 Ocak 2018

27 Ocak Cumartesi

11.00 – Özgüven çalışması12.30- Kahvaltı14.30 –Konsantrasyon çalışması15.30 – Nefes çalışması17.00 – Yaratıcılık çalışması18.45 – Akşam Yemeği19:45 – Dans Gösterileri20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

28 Ocak Pazar

08.00 – İçsel güç çalışması09.30 – Kahvaltı12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri13.30 – Gevşeme çalışması15.00 – Saf Sevgi çalışması

Bugün 15:10 TSİ - Eğitim

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