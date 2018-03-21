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SEDAŞ uyardı: 7 ilçede elektrikler kesilecek

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ planlı elektrik kesintilerini yayınladı. Buna göre kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler aşağıdaki gibi...