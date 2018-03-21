SEDAŞ uyardı: 7 ilçede elektrikler kesilecek

24.03.2018 Gölcük ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Yazlık Yeni Mah.,
24.03.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Güney Mah.,
24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Fatih Mah.,
24.03.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yazlık Yeni Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çamlık Mah.,
24.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kayacık Mah., Gazanfer Bilge Mah.,
24.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Tabakhane Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Akdurak Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yusufça Köyü, Kırkarmut Köyü, Döngelli Köyü, Sinanlıbilallı Köyü,
24.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Yeniköy Merkez Mah.,
24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Üçtepeler Mah.,
24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kabaoğlu Malta Mah.,
24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 12:00 arasında Konak Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Konak Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 15:00 ile 16:30 arasında Hacı Halim Mah.,
24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,
24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 13:30 ile 15:00 arasında Beşevler Mah., Uzunbey Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz