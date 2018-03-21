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SEDAŞ uyardı: 7 ilçede elektrikler kesilecek

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ planlı elektrik kesintilerini yayınladı. Buna göre kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler aşağıdaki gibi...

24.03.2018 Gölcük ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Yazlık Yeni Mah.,

24.03.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Güney Mah.,

24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Fatih Mah.,

24.03.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yazlık Yeni Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çamlık Mah.,

24.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kayacık Mah., Gazanfer Bilge Mah.,

24.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Tabakhane Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Akdurak Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yusufça Köyü, Kırkarmut Köyü, Döngelli Köyü, Sinanlıbilallı Köyü,

24.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 15:00 ile 18:00 arasında Yeniköy Merkez Mah.,

24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Üçtepeler Mah.,

24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kabaoğlu Malta Mah.,

24.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 12:00 arasında Konak Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Konak Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 15:00 ile 16:30 arasında Hacı Halim Mah.,

24.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,

24.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 13:30 ile 15:00 arasında Beşevler Mah., Uzunbey Mah.,

Bugün 15:26 TSİ - Gündem

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