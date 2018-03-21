Posco Assan’dan çevre duyarlılığı

Gönüllülük aktivitesi adıyla her ay sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan TST, çalışanları ile birlikte Cephanelik Bölgesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Kocaeli Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesindeki etkinliğe Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

MEMNUNİYETLERİNİDİLE GETİRDİLER

Posco Assan TST Genel Müdürü (CEO) HaeikJeong, Genel Müdür Yardımcısı (CAO) Ufuk Özdemir ve Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği Genel Koordinatörü Ümmühan Aysu da programda yer alarak etkinliği gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“ENGELLİLER DE TOPLUMUN PARÇASI”

Ufuk Özdemir; “Çalışanlarımız ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şirket olarak sosyal konularda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu etkinliğimizde hem çevreye olan duyarlılığımızı göstermek, hem de aynı toplumda yaşadığımız engelli arkadaşlarımız ile bir araya gelmek istedik. Engellilerimiz de bu toplumun bir parçası” dedi.

“KAYNAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Çağdaş Engelliler Derneği Genel Koordinatörü Ümmühan Aysu ise “Geleceğimiz için, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için fidan dikiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızı çevreci olarak yetiştirmek, engellilerimiz ile kaynaştırmak istiyoruz. Bu projede de bunu gerçekleştirmeyi amaçladık. Bizimle bu projede birlikte olan Posco Assan TST’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.