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Bugün 15:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:43 TSİ )

Hisarcıklıoğlu sigorta acenteleriyle buluştu

Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Daha işimiz bitmedi. Ekonomi için sigortacılık çok önemli. Doğru yoldasınız. Türkiye ekonomisi büyüdükçe sigortacılara ihtiyaç olacak” dedi.

Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısı Kocaeli Ticaret Odası’nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

HİSARCIKLIOĞLU KOCAELİ’DE

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bugün bir dizi programa katılım göstermek için ilimize geldi. Hisarcıklıoğlu’nun ilk durağı Kocaeli Sanayi Odası oldu. Başkan Hisarcıklıoğlu KSO Meclis toplantısına katıldıktan sonra İdeal Ev ve Konut Fuarının açılış töreninde yer aldı. Hisarcıklıoğlu sonrasında ise KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısına katılım gösterdi.

BİRLİKTE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum . Her zaman sorunlarımızla ilgilenen ve bizleri dinleyen bir başkanımız var. Hep beraber sorunlarımızı daha iyi çözeceğimizi umuyorum. Toplantımız hayırlı olsun” diye konuştu.

VERGİSİNİ ÖDEYENE İNDİRİM

Necmi Bulut’un ardından kürsüye gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Sizler şanslısınız çünkü başkanınız Necmi bey sigortacı. Önümüzdeki günlerde seçimlerimiz olacak. Burası seçimler anlamında en demokratik kurumdur. Bu kapsamda her birinizin önü açık olsun. Kocaeli’de yoğun bir programımız var. Bundan sonra da Körfez ve Gebze Ticaret odasını ziyaret edeceğiz. Geçtiğimiz sene sektörümüzde önemli gelişmeler yaşandı. Nereye gidersem gideyim bizi KOBİ kapsamına alın diye talep olurdu. Şimdi KOBİ kapsamına girdiniz. Artık KOSGEB desteğinden sigorta acenteleri de faydalanabilir. Bu çok büyük katkı sağlayacak. Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 vergi indirimi konusu vardı buda yapıldı. Acentelerimizden istenen muvafakat name kaldırıldı” dedi.

EKONOMİ İÇİN SİGORTACILIK ÖNEMLİ

Daha işimiz bitmedi diyen Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi için sigortacılık çok önemli. Doğru yoldasınız. Türkiye ekonomisi daha da büyüyecek ve sigortacılara ihtiyaç olacak. Şimdi gündemimizde sahte poliçe ve korsan aracılar var. Burada büyük mağduriyetler oluyor. Sizlerin talepleri doğrultusunda birçok mecrada acentelerimizi tanıtacağız. Türkiye ekonomisi büyüdükçe size ihtiyaç artacak. Sakın ha sakın başka sektörlere yönelmeye çalışmayın. Bu kapsamda doğru iş yapıyorsunuz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Bugün 15:42 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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