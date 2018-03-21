Doğan: Anne mutlu olursa çocuklar da mutlu olur

Çocuklarla kaliteli vakit geçirmek konusunda önerileriyle tanınan, bunları sosyal medya aracılığıyla paylaşan ve bu konuda bir çok kitap yazan Şermin Yaşar, İzmitli annelerle bulutu. İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Şermin Yaşar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar’ etkinliğini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da takip etti.

“ANNE MUTLU OLURSAÇOCUK DA MUTLU OLUR”

Annelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Doğan, “Yıllarca annelerle, çocuklarla çalışan bir hekim olarak biliyorum ki anneler mutlu olursa çocuklarda, toplum da mutlu olur. İzmit Belediyesi olarak bizler yeni nesil belediyecilik yapıyoruz. Çocuk dostu, kadın dostu belediye olarak yaptığımız Aile Danışmanlık, Evlilik Okulu ve diğer projelerimiz hep mutlu aile, mutlu ülke içindir. Her elinde bir marifet olan Türk kadınıyla biz gurur duyuyoruz” dedi.

“OYUN VE OYUNCAKLARHAZIR SUNULMASIN”

Oyuncu Anne Şermin Yaşar da anne babalardan çocuklarına oyun ve oyuncakları hazır sunamamalarını isteyerek, “Hazır sunulan oyun ve oyuncaklar çocukların hayal gücünü öldürüyor. Bunu önlemek için bırakalım çocuklar kendi oyunlarını ve oyuncaklarını kendileri belirlesinler” şeklinde konuştu.