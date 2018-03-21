Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kılıçarslan Mahallesi Düzlük Caddesi üzerinde bulunan eski köprü yenileniyor. Yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki Düzlük Caddesi’nde yağmur sularının ve araç trafiğinin geçişinin sağlayan köprüde çalışmalara başlandı. 15 metre daha genişleyecek köprü daha sağlam hale getirilerek araçların geçişleri ve altından akan yağmur sularının geçişi daha güvenli hale gelecek.
Bugün 15:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:52 TSİ )
Eski köprüye neşter
Başiskele Belediyesi yıllardır araç trafiğini çeken ve altından yağmur sularının aktığı köprüyü taşıt yükünün artması nedeniyle yeniliyor.
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Bugün 15:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz