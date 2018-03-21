Eski köprüye neşter

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kılıçarslan Mahallesi Düzlük Caddesi üzerinde bulunan eski köprü yenileniyor. Yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki Düzlük Caddesi’nde yağmur sularının ve araç trafiğinin geçişinin sağlayan köprüde çalışmalara başlandı. 15 metre daha genişleyecek köprü daha sağlam hale getirilerek araçların geçişleri ve altından akan yağmur sularının geçişi daha güvenli hale gelecek.