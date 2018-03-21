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Bugün 15:56 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 15:57 TSİ )

Casper’dan önde çift kameralı cep telefonu

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, önde çift, arkada tek kamerası bulunan VIA A2 modelini duyurdu. Önde 20 ve 8 Megapiksel olmak üzere iki, arkada ise 16 Megapiksel olmak üzere bir kamerası bulunan yeni model, 5.7 inçlik devasa ekranı, metal gövde tasarımı ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin teknoloji markası Casper yeni akıllı telefonu VIA A2 ile şık ve sağlam bir gövdeyi üç kamera ile birleştiriyor. Önde çift kamerası bulunan Casper VIA A2, metal ve sağlam bir gövde ile şıklık ile teknolojiyi bir araya getirirken, 5.7 inçlik 1440x720 piksellik HD+ IPS ekran ile kullanım zevkini üst bir noktaya taşıyor. Güçlü işlemcisi ve donanım özellikleriyle performans konusunda sorunsuz bir deneyim imkanı sunuyor.

En son trendler tek telefonda buluştu

Şıklığı ve sağlamlığı bir arada bulunduran Casper VIA A2,8.3 mm inceliğinde eşsiz renk ve metal tasarımıyla göz dolduruyor. En son trendleri bir arada toplayan Casper VIA A2, 20+8 MP dual ön ve 16 MP arka kamerası ile en renkli anlara şahitlik ediyor. 5 parça lens ve 9 farklı kamera modu ile stüdyoları cebe taşıyan VIA A2 cep telefonu, 8 Çekirdek işlemcisi ile aralıksız performans sağlıyor.

Yüksek kamera performansı ile yüksek görüntü kalitesi

HD+ IPS ekran teknolojisine sahip 2.5d kavisli ekranı sayesinde kullanım rahatlığı sağlayan Casper, yüzde 76 ekran gövde oranı ve rahat ve 1440*720p ekran çözünürlüğüyle kolay kullanım sağlarken 5.7’’ HD+ Full LCD ekranı ile fotoğraf ve videoları en iyi şekilde görüntülüyor. Selfie tutkunlarını da unutmayan Casper, VIA A2 modelinde selfie ışığı, 120 derece ile geniş selfie özelliği ve F2.0 diyafram aralığı sayesinde en güzel anlara tanıklık ediyor. Dual pencere özelliğiyle aynı anda farklı uygulamaları açma imkanı sunan Casper VIA A2, arka parmak izi okuyucusu ve 0.3 saniyede hızlı algılama özelliği sayesinde ıslakelle kullanımda dahi parmak izini algılayabiliyor.

Bugün 15:56 TSİ - Teknoloji

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