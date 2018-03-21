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Bugün 16:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:11 TSİ )

Doğan Medya Grubu satıldı!

Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Grubu'na satışında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Hürriyet, Posta ve Fanatik Gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarının da içinde bulunduğu Doğan Medya Grubu’nun 1.2 milyar dolara satışının gerçekleştiği ileri sürüldü. Doğan Medya Grubu'nun konuyla ilgili KAP'a bildirimde bulunacağı öğrenildi. Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem görüyor.

Bugün 16:09 TSİ - Ekonomi

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