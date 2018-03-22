Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 08:59 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:48 TSİ )

5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti

Gebze'de, 5 çocuk annesi Emine B. (40), evlerinin arkasında bulunan garajda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 549 Sokakta meydana geldi. 5 çocuk annesi Emine B.'yi evde bulamayan yakınları çevreye baktı. Yakınları evin arkasındaki garaja girdiklerinde iseEmine B'yi ipe asılı halde görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Emine B'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Emine B'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 08:59 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı mask
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı
Halkevi kapatıldı: 13 gözaltı! mask
Halkevi kapatıldı: 13 gözaltı!
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti mask
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti
3 TIR, 1 tanker ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı mask
3 TIR, 1 tanker ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti mask
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL